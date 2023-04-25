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Yerel Kartal'da denize düşen 2 kişiden biri kayıp!
Yerel

Kartal'da denize düşen 2 kişiden biri kayıp!

Yeniakit Publisher
2023-04-25 00:55:00 -
Kartal'da denize düşen 2 kişiden biri kayıp!

Kartal açıklarında bottan denize düşen 2 kişiden biri kurtarılarak hastaneye kaldırılırken diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kartal açıklarında bottan denize düşen 2 kişiden biri kurtarılarak hastaneye kaldırılırken diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay Kartal açıklarında akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, denizde seyir halinde olan motorlu botun kontrolden çıkması sonucu 2 kişi denize düştü. Bot ise su üzerindeki seyrinin ardından kıyıya vurdu.

Kaybolan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denize düşen iki kişiden biri kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaybolan diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görgü tanıklarından A.K “Kartal açıklarında seyreden botun ters dönmesi sonucu iki arkadaşımız denize düştü. Bot karaya çıktı. Bir arkadaşımız hastanede, diğer arkadaşımızı arama çalışmaları devam ediyor. Sahil güvenlik ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Allah devletimize zeval vermesin.” şeklinde konuştu.
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