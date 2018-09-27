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Kartal'da bir iyi bir kötü haber!

Kayserispor hazırlıklarını devam ettiren Beşiktaş'ta Atiba takımla çalışmalara başlarken, sakatlığı süren Adriano idmanda yer almadı.

27 Eylül 2018 Perşembe 21:25
Kartal'da bir iyi bir kötü haber!

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü Kayserispor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas ve taktik uygulamalar üzerinde durdu. Antrenman çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş'ın dünkü antrenmanında dinlendirilen Atiba Hutchinson, takımla çalıştı. Sakatlığı süren Adriano Correia ise idmanda yer almadı.

Siyah-beyazlı takım, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 21:25
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