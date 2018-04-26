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Kartal'da akaryakıt istasyonu yakınında yangın çıktı

İstanbul Kartal'da D-100 Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonun arkasında bulunan kağıt toplama yerinde çıkan yangın paniğe yolaçtı.

26 Nisan 2018 Perşembe 20:32
Kartal'da akaryakıt istasyonu yakınında yangın çıktı

Yangın, Esentepe Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde bulan bir akaryakıtistasyonunun arkasındaki kağıt atık toplama yerinde saat 19.40 sıralarında çıktı.

Yangın çıkan yerin akaryakıt istasyonuna yakın olması nedeniyle panik yaşandı. Bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 20:32
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