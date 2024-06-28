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Gündem Kartal'da 7 katlı binada yangın
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Kartal'da 7 katlı binada yangın

Yeniakit Publisher
2024-06-28 16:20:00 -
Kartal'da 7 katlı binada yangın

İstanbul Kartal'da 7 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Üst katlarda dumandan etkilenen bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kartal Yalı Mahallesi Firuz Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 3'üncü katında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle dumanlar binayı sardı ve üst katlarda oturanlar aşağıya inemedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katta mahsur kalan S.D.Y.'yi merdiven aracı ile alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yangından dolayı mahalle sakinleri korku ile sokağa çıkarken, olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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