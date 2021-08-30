Kartal'a tanıdık stoper
Teknik direktör Sergen Yalçın, gelişme kaydeden İspanyol stoperin takıma faydalı olacağını yönetime iletti.
Teknik direktör Sergen Yalçın, gelişme kaydeden İspanyol stoperin takıma faydalı olacağını yönetime iletti.
İspanyol oyuncuyla temasa geçen ve olumlu dönüş alan yönetim, Atletico Madrid kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor.
Siyah beyazlı ekip, 22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.
Beşiktaş yönetimi, şampiyonlar ligi kadrosunu UEFA'ya bildirmek zorunda olduğu 2 Eylül'e kadar bu transferi bitirmek istiyor.