Kartal seçim sonuçları 2019 | 31 Mart İstanbul Kartal yerel seçim sonuçları oy oranları

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Kartal belediye başkan adayları 2019

AK Parti Kartal belediye başkan adayı Ebubekir Taşyürek (Cumhur İttifakı)

CHP Kartal belediye başkan adayı Gökhan Yüksel (Millet İttifakı)

SP Kartal belediye başkan adayı Fehim Hava

Vatan Partisi Kartal belediye başkan adayı Perihan Tekin

Kartal belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Kartal’da seçmenler Kartal yerel seçim sonuçlarına göre Kartal belediyesini kim kazandı? Kartal belediyesi hangi partiden? Kartal 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Kartal ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Kartal seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Kartal seçim sonuçlarını, Kartal’da partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti Kartal belediye meclis üyesi adayları

CHP Kartal belediye meclis üyesi adayları

İmam Aydın

Yusuf Altay

Önder Turmuş

Hüseyin Tozkoparan

Özlem Bulut

Mukadder Gürcan

Yasin Ünder

Olcay Özgön

Aysel Yücel

Bayram Özdemir

Yılmaz Tuncer

Gülay Boyraz

Metin Şahin

Eray Nilgiz

Metin Erdoğdu

Mehmet Beşir Aslanargun

İbrahim Yıldırım Ateş

Umut Daştan

Mustafa Yenişeker

Özkan Özdemir

Uğur Temel

Bulut Aydöner

Mustafa Samast

Füruzan Şahbenderoğlu

Taygun Eroğlu

Mehmet Tuğrul

Cem Armutlu

Akın Yıldırım

Bayram Ayrancı

Özlem Cendere Doğan

Ayten Trakçı Ölmez

Telli Aydın

Kadriye Kıskan

Kartal 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44

AK Parti % 42

MHP % 6

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)