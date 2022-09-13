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Spor Kartal ilk kez gol atamadı, ilk yenilgisini aldı
Spor

Kartal ilk kez gol atamadı, ilk yenilgisini aldı

Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir’e 1-0 mağlup olan Beşiktaş ligdeki ilk yenilgisini alırken, bu sezon ilk kez bir maçta gol atamadı.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 07:06:00 -
Kartal ilk kez gol atamadı, ilk yenilgisini aldı

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, ilk yarısı 0-0 sona eren mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak 13 puanda kaldı. Geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik ede eden siyah-beyazlılar, bu sezonki ilk yenilgisini alırken, geride kalan 6 haftada ilk kez bir maçta gol sevinci yaşayamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Teknik Direktör Valerien Ismael, yeni transferlerden Nathan Redmond, Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl'ü oyuna dahil etmesine karşın, siyah-beyazlı ekip birçok gol pozisyonundan faydalanamadı ve karşılaşmadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

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