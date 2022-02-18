Kartal çok büyük oynuyor, Kuzeyin Kralı geliyor!

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Real Sociedad'da kiralık oynayan ve İspanyol takımında aradığını bulamayan Kuzeyin Kralı lakaplı Aleksander Sörloth için yeniden devreye girdi. Yıldız golcü için ısrarını sürdüren siyah beyazlılar, Leipzig'e yeni bir teklif daha yaptı.

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız devam ederken, siyah-beyazlıların Aleksander Sörloth ısrarı artarak devam ediyor. Norveçli golcünün Türkiye'ye gelmesi durumunda öncelik hakkının Trabzonspor'da olmasına rağmen Beşiktaş yönetimi bu transfer için tüm şartları zorlamaya devam ediyor. Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Norveçli golcü Leipzig'de satıldıktan sonra Real Sociedad'a kiralanmıştı.

Alman Bild gazetesine konuşan Sociedad Sportif Direktörü Olabe; satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediklerini ima eden açıklamalarda bulundu. Beşiktaş yönetimi de bunun üzerine Leipzig ile temasa geçerek ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Alman ekibi bu teklife soğuk yaklaşınca siyah-beyazlıların bu kez de uygun bir rakama bonservisini almayı ve bir sonraki satıştan pay vermeyi teklif etti. Leipzig yönetimi bu konuyu düşünmek için süre istedi.

86 GOL, 38 ASiST YAPTI

Alexander Sörloth, profesyonel kulüp kariyerinde 263 resmi maçta şans buldu. Bu periyotta 86 gol atan, 38 de asist yapan Norveçli yıldız toplam 124 gole direkt olarak katkı sağladı. Sörloth, Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 gol atarken, 11 de asist yapmıştı.