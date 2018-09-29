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Kartal, Chelsea ve Milan gibi devlere fark attı...

Beşiktaş; Chelsea, Milan, Benfica gibi devleri geride bıraktı. İşte temsilcilerimizin sıralamaları...

29 Eylül 2018 Cumartesi 13:48
Kartal, Chelsea ve Milan gibi devlere fark attı...

UEFA, kulüp sıralamalarını güncelledi. Beşiktaş; Chelsea, Milan, Benfica gibi devleri geride bıraktı. Listenin ilk 5 sırasında 133 bin puanla Real Madrid, 114 bin puanla Bayern Münih, Barcelona, Atletico Madrid ve Juventus takip ediyor.

İlk 10'a girebilen takımlar ise, Sevilla, PSG, Manchester City, Arsenal ve Shakhtar Donetsk oldu. Porto, Borussia Dortmund, Liverpool, Roma, Napoli, Manchester United, Zenit, Monaco, Beşiktaş Chelsea ise ilk 20'yi tamamlayan takımlar.

Listede Fenerbahçe 55. sırada yer alırken, Galatasaray 64. sıraya yerleşti.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 13:48
  1. Beşiktaş
  2. UEFA
  3. sıralama
  4. Galatasaray
  5. Fenerbahçe

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