Kartal, Chelsea ve Milan gibi devlere fark attı...

UEFA, kulüp sıralamalarını güncelledi. Beşiktaş; Chelsea, Milan, Benfica gibi devleri geride bıraktı. Listenin ilk 5 sırasında 133 bin puanla Real Madrid, 114 bin puanla Bayern Münih, Barcelona, Atletico Madrid ve Juventus takip ediyor.

İlk 10'a girebilen takımlar ise, Sevilla, PSG, Manchester City, Arsenal ve Shakhtar Donetsk oldu. Porto, Borussia Dortmund, Liverpool, Roma, Napoli, Manchester United, Zenit, Monaco, Beşiktaş Chelsea ise ilk 20'yi tamamlayan takımlar.

Listede Fenerbahçe 55. sırada yer alırken, Galatasaray 64. sıraya yerleşti.