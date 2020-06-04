  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kartal Belediyesinden kahvehanelere malzeme desteği

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:54:50 -
Kartal Belediyesinden kahvehanelere malzeme desteği

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak kapatılan ve yeniden faaliyete başlayan kahvehane ve kıraathanelere malzeme desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinde iş yerlerini geçici olarak kapatmak durumunda kalan ve 1 Haziran itibarıyla hijyen kurallarına uymak kaydıyla yeniden faaliyet gösteren işletmelerden kahvehane ve kıraathanelere paket çay, şeker ve Türk kahvesi dağıtıldı.

İlçede faaliyet gösteren 220 işletmeye malzeme desteğinde bulunuldu.











Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı