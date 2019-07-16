Kartal Belediyesi’nden, Gümüşhane Şiran Eldiğinliler Derneği’nde çevre bilinci ve sıfır atık eğitimi

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Gümüşhane Şiran Eldiğinliler Derneği’nde düzenlenen kahvaltı programında vatandaşların çevre konusunda duyarlılığını artırmak ve geri dönüşüm konusunda farkındalık kazandırmak için bilinçlendirme eğitimi düzenledi.

Karlıktepe’de bulunan Gümüşhane Şiran Eldiğinliler Derneği’nde gerçekleştirilen kahvaltı programına, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, 25- 26. dönem Milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 3. Bölgeden Milletvekili adayı olan Metin Ağırman, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars ile birlikte çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Kahvaltıda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, “Sevgili hemşehrilerim İstanbul seçimini sizlerin oyları ile kazandık. Bu seçimin asıl kahramanı oy veren sizler ve sahada çalışma yürüten arkadaşlarımızdır. Verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi’nin ardından söz alan Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars ise Kartal Belediyesi’nin çevre ile ilgili hayata geçirdiği projeleri anlattı.

Kartal Belediyesi tarafından geri dönüşüm ile ilgili vatandaşların kullanımına sunulan materyalleri tanıtan Dr. Dilek Kars, çevre konusunda vatandaşların kolaylıkla hayata geçirebileceği uygulamalardan bahsetti.

Çevre, atık yönetimi, geri dönüşüm ve su kullanımı konularının ele alındığı eğitime, dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Dr. Dilek Kars’ı eğitim konuları ile ilgili soru yağmuruna tutan dernek üyeleri, hayata geçirdiği çevreci projeler için de Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Eğitimin sonunda Gümüşhane Şiran Eldiğinliler Derneği Başkanı Tahsin Çelik, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars’a verdiği bilgiler için teşekkür ederek plaket takdim etti.