Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi puanı 2020 yüzdelik dilimi kontenjan sayısı

20 Haziran’da yapılan 2020 LGS sınav sonuçları açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrencilerin beklediği 2020 lise tercih ve yerleştirme kılavuzu yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Lise tercihlerini 29 Temmuz’a kadar yapacak olan öğrenciler lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını merak etmeye başladı. 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu. LGS birincisi Yasin Yazıcı, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini tercih edeceğini söylemesiyle Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi puanı 2020 yüzdelik dilimi ve kontenjanları merak edilmeye başlandı.

2019 yılı MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzunda yer alan bilgilere göre Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 150 kontenjan açmıştı. En düşük yüzdelik dilimi 1,24 olara paylaşmıştı. En yüksek yüzdelik dilim ise 0,01 olarak açıklanmıştı.

MEB lise tercih kılavuzu 2020 için tıklayınız

Lise taban puanları boş kontenjanları için tıklayınız