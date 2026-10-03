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Gündem Ataşehir Belediye Başkan Vekili gözaltına alındı
Gündem

Ataşehir Belediye Başkan Vekili gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
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Ataşehir Belediye Başkan Vekili gözaltına alındı

Ataşehir Belediyesi’nde sabah saatlerinde dikkat sıcak saatler yaşandı. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de aralarında bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Ataşehir Belediyesi’nde hareketli anlar yaşandı. Yaklaşık 6 ay önce Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklanmasının ardından başkan vekilliği görevine seçilen Murat Güneş, bu sabah gözaltına alındı.

 

Güneş ile birlikte 13 kişi daha gözaltında

Murat Güneş’in yanı sıra 13 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu öğrenildi.

 

30 Nisan’da başkan vekili seçilmişti

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yaklaşık 6 ay önce düzenlenen bir operasyonun ardından tutuklanması üzerine belediye meclisinde başkan vekilliği seçimi yapılmıştı.

30 Nisan’da gerçekleştirilen seçimde Murat Güneş, rakibinden 8 oy fazla alarak 22 oyla başkan vekilliğine seçilmişti.

 

6 meclis üyesi Ak Parti’ye geçmişti

Ataşehir Belediye Meclisi’nde kısa süre önce de dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. CHP listesinden seçilen 6 belediye meclis üyesi AK Parti’ye geçmişti.

 

 

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Yorumlar

ata

almakla olmuyor... arkası kesilmiyor... gürül gürül geliyor maşallah... halk girsin onlar dışarda kalsın...

Niye

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