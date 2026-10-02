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Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun gizli yazışmaları dosyaya girdi: "Torpil listesi" ortaya çıktı

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Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun gizli yazışmaları dosyaya girdi: “Torpil listesi” ortaya çıktı

Gözaltındaki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile arasında geçtiği belirtilen ve hakem terfi süreçlerini konu alan çarpıcı yazışmalara ulaşıldı. Dosyaya yansıyan belgelerde bazı isimlerin "torpiller veya dernek için yapılan işlerin karşılığı" olarak listeye eklendiği iddiaları yer alırken, mesajlarda geçen destek talepleri ve adil süreç vurguları dikkat çekti. Yargıya taşınan bu skandal dosya, Türk futbolundaki hakem atamaları ve klasman belirleme sistemini adeta tepetaklak etti.

#1
Foto - Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun gizli yazışmaları dosyaya girdi: "Torpil listesi" ortaya çıktı

Türk futbolunda hakemlerle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bilgi ve belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Burak Doğan'ın haberine göre, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde yapılan incelemede TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile arasında geçtiği belirtilen yazışmalara ulaşıldı. Dosyaya yansıyan mesajlarda hakemlerin klasman ve terfi süreçlerine ilişkin isimlerin konuşulduğu, bazı hakemlerin isim ve lisans bilgilerinin Gündoğdu'ya iletildiği görülüyor.

#2
Foto - Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun gizli yazışmaları dosyaya girdi: "Torpil listesi" ortaya çıktı

Yazışmalar arasında gönderilen bir belgede, "İstanbul'dan Bölgesel Lig'e terfi edilen bazı hakemlerin torpilleri veya dernek için yaptığı işlerin karşılığı olarak terfi listesine eklenmesi" başlığı yer alıyor. Belgede Atilla Burhan, Ali Serkan Kankaş, Hüseyin Hakan Bozok, Yiğit Karabudak ve Alican Sağlar'ın da aralarında bulunduğu çeşitli isimler sıralanırken, bu kişiler hakkında farklı iddia ve değerlendirmelere yer veriliyor.

#3
Foto - Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun gizli yazışmaları dosyaya girdi: "Torpil listesi" ortaya çıktı

Belgede yer alan ifadelerin belgeyi hazırlayan kişi veya kişilerin iddiaları olduğu, söz konusu değerlendirmelerin tek başına hakemlerin usulsüz şekilde terfi ettirildiğini kanıtlamadığı belirtilmeli. Ortaya çıkan kayıtlardaki bir başka mesaj ise 29 Aralık 2024 tarihini taşıyor. Mesajda Gündoğdu'ya, "Başkanım günaydın, umarım daha iyisinizdir. Ben terfi listelerini hazırladım. Siz ne zaman derseniz size sunacağım" ifadelerinin gönderildiği görülüyor.

#4
Foto - Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun gizli yazışmaları dosyaya girdi: "Torpil listesi" ortaya çıktı

Başka bir mesajda ise Mehmet Şenkaya ismi, lisans numarası ve "Samsun Klasman Yardımcı Hakemi" bilgisiyle birlikte paylaşılırken, "Devre arası yapılacak olan hakem klasmanında üst klasman yardımcı hakemliğine" ifadeleri yer alıyor. TFF'nin resmi kayıtlarında Mehmet Şenkaya'nın 30098 lisans numarasıyla Samsun Klasman Yardımcı Hakemi olarak yer aldığı görülüyor.

#5
Foto - Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun gizli yazışmaları dosyaya girdi: "Torpil listesi" ortaya çıktı

31 Aralık 2024 tarihli bir başka yazışmada ise Salih Çetin isimli hakemin doğum tarihi, lisans numarası ve bölgesi gibi bilgiler paylaşılıyor. Mesajın devamında, "Başkanım Ferhat Bey'e de iletmiştim. Giresun'un tek hakemi ve BAL Ligi'ne yani Bölgesel Lig'e yükselmek istiyor, her şeyi tutuyor. Benim için önemli, siz de destek verirseniz sevinirim, saygılar" ifadeleri kullanılıyor. Bunun ardından gelen mesajda ise, "Bana da vermişti başkanım. Ama ben sizinle konuştuklarımızın dışında kimden gelirse gelsin normal adil sürecine bıraktım. Bir kısmı zaten hak edip girdi" ifadeleri yer alıyor.

#6
Foto - Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun gizli yazışmaları dosyaya girdi: "Torpil listesi" ortaya çıktı

Bu mesaj, dosyadaki yazışmaların değerlendirilmesi açısından ayrıca önem taşıyor. Çünkü yazışmalarda bir yandan bazı hakemler için destek taleplerinin iletildiği görülürken, diğer yandan taleplerin "normal adil sürece" bırakıldığı yönünde bir ifade de bulunuyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturmada hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçlerine ilişkin iddialar inceleniyor.

#7
Foto - Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun gizli yazışmaları dosyaya girdi: "Torpil listesi" ortaya çıktı

Daha önce soruşturma dosyasına yansıyan başka yazışmalarda da hakem ve gözlemci adaylarının bulunduğu listelerin mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşıldığı, bazı isimlerin listelerde tutulması veya çıkarılmasının konuşulduğu ortaya çıkmıştı.

#8
Foto - Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun gizli yazışmaları dosyaya girdi: "Torpil listesi" ortaya çıktı

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