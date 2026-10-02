Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun gizli yazışmaları dosyaya girdi: “Torpil listesi” ortaya çıktı

31 Aralık 2024 tarihli bir başka yazışmada ise Salih Çetin isimli hakemin doğum tarihi, lisans numarası ve bölgesi gibi bilgiler paylaşılıyor. Mesajın devamında, "Başkanım Ferhat Bey'e de iletmiştim. Giresun'un tek hakemi ve BAL Ligi'ne yani Bölgesel Lig'e yükselmek istiyor, her şeyi tutuyor. Benim için önemli, siz de destek verirseniz sevinirim, saygılar" ifadeleri kullanılıyor. Bunun ardından gelen mesajda ise, "Bana da vermişti başkanım. Ama ben sizinle konuştuklarımızın dışında kimden gelirse gelsin normal adil sürecine bıraktım. Bir kısmı zaten hak edip girdi" ifadeleri yer alıyor.