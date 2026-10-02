Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun gizli yazışmaları dosyaya girdi: “Torpil listesi” ortaya çıktı
Gözaltındaki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile arasında geçtiği belirtilen ve hakem terfi süreçlerini konu alan çarpıcı yazışmalara ulaşıldı. Dosyaya yansıyan belgelerde bazı isimlerin "torpiller veya dernek için yapılan işlerin karşılığı" olarak listeye eklendiği iddiaları yer alırken, mesajlarda geçen destek talepleri ve adil süreç vurguları dikkat çekti. Yargıya taşınan bu skandal dosya, Türk futbolundaki hakem atamaları ve klasman belirleme sistemini adeta tepetaklak etti.