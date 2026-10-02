Karayolları duyurdu: Edirne-İstanbul yolu tek şeritten sağlanıyor

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 2 Ekim’de hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

Ankara-Niğde Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 30.09.2026-05.10.2026 tarihlerinde üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde İstikameti sol şerit kapatılarak ulaşım Kontrollü Olarak Diğer Şeritten sağlanacaktır.

Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu Yenifoça bağlantı yolu Yenifoça istikameti 4-5.km.leri arasında 29.09.2026-01.10.2026 tarihlerinde sağ şerit trafiğe kapatıp trafik akışı sol şeritten sağlanacak. 01.10.2026-02.10.2026 tarihlerinde Yenifoça bağlantı yolu gişe istikameti emniyet ile sağ şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol şeritten sağlanak 02.10.2026-03.10.2026 tarihlerinde Yenifoça bağlantı yolu gişe istikameti sol şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sağ şeritten sağlanacaktır.

O-3 Otoyolu Babaeski Kavşağı-Havsa Kavşağı (Kontrol Kesim No: O-3/06 ve O-3/04) 0-1.km.leri arasında 28.09.2026 tarihinden itibaren üstyapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar esnasında, Kuzey yol platformu (Edirne istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılacak olup; ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılacaktır.)

Edirne-İstanbul yolunun 45-57.km.leri arasında 14.09.2026 tarihinden itibaren üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

İnegöl-Bozüyük-( Bilecik- Eskişehir) İl Sn. yolunun 0-5.km.leri arasında 30.09.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Ünye-Fatsa yolunun 29-34.km.leri arasında 29.09.2026 tarihinden itibaren devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım sağ şeritten sağlanmaktadır.

Ağlı-Kastamonu yolunun 0-1.km.leri arasında 29.09.2026 tarihinden itibaren DSİ 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Çıldır-Ardahan yolunun 55-56.km.leri arasında 22.09.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir

Yozgat İl Snr.-Yıldızeli yolunun 45-51.km.leri arasında 25.09.2026 tarihinden itibaren üstyapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti taşıt trafiğine kapatılmış olup ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kopntrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Of-Çaykara-Karaçam yolunun 20-26.km.leri arasında 30.09.2026-23.06.2027 tarihlerinde yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.