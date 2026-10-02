Karayolları duyurdu: Edirne-İstanbul yolu tek şeritten sağlanıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada, “Edirne-İstanbul yolunun 45-57.km.leri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.” denildi.
Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 2 Ekim’de hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…
İşte Türkiye genelinde yol durumu:
Ankara-Niğde Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 30.09.2026-05.10.2026 tarihlerinde üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde İstikameti sol şerit kapatılarak ulaşım Kontrollü Olarak Diğer Şeritten sağlanacaktır.
Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu Yenifoça bağlantı yolu Yenifoça istikameti 4-5.km.leri arasında 29.09.2026-01.10.2026 tarihlerinde sağ şerit trafiğe kapatıp trafik akışı sol şeritten sağlanacak. 01.10.2026-02.10.2026 tarihlerinde Yenifoça bağlantı yolu gişe istikameti emniyet ile sağ şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol şeritten sağlanak 02.10.2026-03.10.2026 tarihlerinde Yenifoça bağlantı yolu gişe istikameti sol şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sağ şeritten sağlanacaktır.
O-3 Otoyolu Babaeski Kavşağı-Havsa Kavşağı (Kontrol Kesim No: O-3/06 ve O-3/04) 0-1.km.leri arasında 28.09.2026 tarihinden itibaren üstyapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar esnasında, Kuzey yol platformu (Edirne istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılacak olup; ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılacaktır.)
Edirne-İstanbul yolunun 45-57.km.leri arasında 14.09.2026 tarihinden itibaren üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
İnegöl-Bozüyük-( Bilecik- Eskişehir) İl Sn. yolunun 0-5.km.leri arasında 30.09.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Ünye-Fatsa yolunun 29-34.km.leri arasında 29.09.2026 tarihinden itibaren devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım sağ şeritten sağlanmaktadır.
Ağlı-Kastamonu yolunun 0-1.km.leri arasında 29.09.2026 tarihinden itibaren DSİ 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
Çıldır-Ardahan yolunun 55-56.km.leri arasında 22.09.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir
Yozgat İl Snr.-Yıldızeli yolunun 45-51.km.leri arasında 25.09.2026 tarihinden itibaren üstyapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti taşıt trafiğine kapatılmış olup ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kopntrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
Of-Çaykara-Karaçam yolunun 20-26.km.leri arasında 30.09.2026-23.06.2027 tarihlerinde yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.