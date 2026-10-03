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Aktüel Terörsüz Türkiye sürecinde yeni yasal adımlar yolda!
Aktüel

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni yasal adımlar yolda!

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Terörsüz Türkiye sürecinde yeni yasal adımlar yolda!

Terörsüz Türkiye konusunda çıkarılan çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için PKK’nın silah bıraktığının teyit süreci beklenirken, bir yandan da sürece uygun diğer yasal düzenlemeler konusunda hazırlık yapılıyor.

Terörsüz Türkiye konusunda çıkarılan çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için PKK’nın silah bıraktığının teyit süreci beklenirken, bir yandan da sürece uygun diğer yasal düzenlemeler konusunda hazırlık yapılıyor.

PKK’nın silah bırakmasının teyidi beklenirken Meclis’te de yeni düzenlemeler için hazırlık yapılıyor. Sürecin ihtiyaçlarına göre üç temel kanunda değişiklik gündeme gelebilecek.

"KURUL İHTİYAÇLARI BELİRLEYECEK"

AK Parti kaynakları, çerçeve yasa kapsamında bazı uyum düzenlemelerinin gündeme gelebileceğini belirterek, “PKK’nın silah bıraktığı teyit edilirse İnfaz kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Kanunu’nda değişiklikler de gündeme gelecektir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul ihtiyaçları belirleyecek. Neye ihtiyaç varsa bir anlamda tavsiye kararı alacak ve Meclis’te bu konuda adım atılacak.” dedi.

AK Parti ve MHP cephesinde infaz alanında atılacak adımlarla ilgili hazırlıklar yapılıyor. AK Parti kaynakları yeni infaz sisteminin, ‘caydırıcılık, hakkaniyet, mağdurun korunması ve hükümlünün topluma yeniden kazandırılması’ ilkeleri doğrultusunda ele alınacağını dile getiriyor.

AK Parti ve MHP’de infaz sisteminde sadeleştirmeye gidilmesi, aynı suçu işleyerek benzer cezalar alan hükümlülerin farklı infaz rejimlerine tabi tutulmasının ceza adaletini zedelediğine yönelik eleştirilerin giderilmesi, bir anlamda infazda eşitliğin sağlanmasına yönelik değerlendirmeler yapılıyor.

 

ETKİNLİK ARTIRILACAK

Adalet Bakanlığının raporunda da ceza infaz sisteminin etkinliğinin artırılması, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve kamu güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla denetimli serbestlik uygulamalarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü hatırlatıldı.

Raporda, “Bu kapsamda, denetimli serbestlik hizmetlerinde dijital altyapı ve yeni teknolojilerden etkin şekilde yararlanılarak izleme, denetim ve risk değerlendirme süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik alternatif infaz modelleri geliştirilmekte; uygulamaların etkinliğini artıracak bilişim tabanlı çözümler yaygınlaştırılmaktadır. Böylece infaz süreçlerinin daha etkin, güvenilir, ölçülebilir ve kaynakların verimli kullanımını destekleyecek şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.” denildi.

CEZAEVİ NÜFUSU 430 BİNİ AŞTI

Öte yandan, Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye’deki cezaevlerinin kapasitesi 300 bin civarındayken, cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklu sayısı 430 bini aştı. Cezaevlerine bulunanların 190 bine yakını ise uyuşturucu suçlarından hükümlü veya tutuklu.

 

AŞAMA AŞAMA TAKİP

Bu arada, terörsüz Türkiye konusunda TBMM’de kurulacak İzleme Komisyonu için de önümüzdeki hafta adım atılması bekleniyor. Bu kapsamda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti gruplarına yazı yazarak komisyona isim isteyecek. Komisyonun, TBMM’deki ‘Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna’ benzer bir yapıda oluşturulması planlanıyor. 17 kişiden oluşması beklenen komisyon, çerçeve yasa kapsamındaki tüm süreçleri ve uygulamaları yakından takip edecek. Yürütülen çalışmaların seyrine göre ilgili makamlara tavsiye kararları sunacak. İhtiyaç olması hâlinde Takip ve Değerlendirme Kurulu ile koordinasyon içinde sürecin geldiği aşamaları değerlendirecek.

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Yorumlar

Murat gözükara

Peki bunlar uslu durmazsa nolacak...idam edilecek mi.?...

Murat gözükara

Şahı uslu durmazlarsa...cezası ne olacak....araba mı vereceksiniz...
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