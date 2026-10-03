Sanders, katil Netanyahu'ya çalışan kuklalara resti çekti: Ne yaparsanız yapın kaybedeceksiniz

Siyonist lobinin ABD siyasetini parayla teslim alma arzusu ve sandık iradesine müdahale girişimi, Senatör Sanders’ın açıklamalarıyla bir kez daha belgelendi. Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) adındaki lobi şebekesinin, Netanyahu hükümetine ve Gazze’deki vahşete ses çıkaran her adayı hedefe koyduğu ortaya çıktı. Siyonist fonların sırf Michigan eyaletindeki Demokrat Parti ön seçimlerinde Mısırlı göçmen aday Abdul El-Sayed’i devirmek için 33 milyon doları gözden çıkardığı deşifre edildi.

Siyonist çetenin para gücüyle seçimleri manipüle etme çabasına sert tepki gösteren Sanders, bu çirkin tezgâhın halk nezdinde karşılık bulamayacağını ve İsrail lobisinin kaybetmeye mahkûm olduğunu ilan etti. Eli kanlı Netanyahu hükümetine aktarılan milyonlarca dolarlık askeri yardımın vicdanları yaraladığını vurgulayan ABD'li senatör, Washington yönetiminin bu kirli ilişki ağını kesip atması gerektiğini kaydetti.

SİYONİST PARALEL ÇETEYE ADALET TOKADI

Dünyanın dört bir yanında katliamlarını sürdüren terör devleti İsrail’in, ABD seçimlerini finansal kumpaslarla dizayn etme çabası insanlık vicdanında büyük infial uyandırdı.

ABD'li senatör Sanders, İsrail yanlısı lobinin ABD ara seçimlerinde Netanyahu karşıtlarını engellemek için 233 milyon dolar harcamayı planladığını söyledi. Sanders, İsrail yanlısı lobinin başarılı olamayacağının altını çizerek ABD'nin İsrail'e askeri yardıma son vermesi çağrısında bulundu.

ABD'de İsrail zulmüne karşı tutumuyla bilinen bağımsız Senatör Bernie Sanders, ABD'deki ara seçimler öncesi Yahudi lobisinin tutumuna tepki gösterdi.

Sanders, İsrail yanlısı Yahudi lobi oluşumu AIPAC'in (Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı çıkan ABD'li adayları engelleme çabası içinde olduğunu söyledi.

"233 MİLYON DOLAR BÜTÇE AYIRDILAR"

X hesabından açıklama yapan Sanders, AIPAC'in Netanyahu karşıtı adayların kaybetmesi için 233 milyon dolar bütçe ayırdığını ifade etti.

Sanders, AIPAC'in yalnızca Michigan eyaletindeki Demokrat Parti ön seçimlerinde Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olan Abdul El-Sayed'in kaybetmesi için 33 milyon dolar harcadığını belirtti.

"KAYBETMEYE DEVAM EDECEKLER"

Paylaşımında "AIPAC, Netanyahu'nun aşırılık yanlısı hükümetine karşı sesini yükseltmeye cesaret eden adayları seçimlerde yenilgiye uğratmak için 233 milyon dolar harcamayı planlıyor." ifadelerine yer veren Sanders, İsrail lobisi için "Kaybetmeye devam edecekler." diye yazdı.

Sanders, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının sona erdirilmesi çağrısını yineledi.