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Siyaset Eski yönetimin enkazı: Özgür Özel ve ekibinin CHP'ye faturası 500 milyon TL!
Siyaset

Eski yönetimin enkazı: Özgür Özel ve ekibinin CHP'ye faturası 500 milyon TL!

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Eski yönetimin enkazı: Özgür Özel ve ekibinin CHP'ye faturası 500 milyon TL!

CHP'de, Yeni Parti'ye geçen eski yöneticilerin binalara verdiği zararlar ve bıraktığı borçların maliyeti 500 milyon TL'yi aştı.

CHP'de, Yeni Parti'ye geçen eski yöneticilerin binalara verdiği zararlar ve bıraktığı borçların maliyeti 500 milyon TL'yi aştı.

Hasar tespiti tamamlanan teşkilatların sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken, parti yönetiminin mali yük ve tahribat nedeniyle örgütsel ile teknolojik altyapıyı adeta sıfırdan kurma sürecine girdiği belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararının ardından başlayan yeniden yapılanma süreci devam ediyor.

Yeni Parti’ye geçen eski yöneticilerin, bazı il ve ilçe başkanlıklarındaki demirbaş eşyaları götürmesi, parti binalarını tahrip etmesinin yanı sıra örgütlerin borçları da CHP’nin karşısına çıktı.

 

TOPLAM MALİYET 500 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Binalardaki tahribatlar ile bırakılan borçların toplam maliyetinin 500 milyon lirayı aştığı öğrenildi. Hasar tespit çalışmaları sürerken, işlemleri tamamlayan il ve ilçe başkanları, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

"CHP'Yİ SIFIRDAN KURUYORUZ"

Ciddi bir mali yükle karşılaştıklarını belirten parti kurmayları şu ifadeleri kullandı:

"103 yıllık bir tarihimiz olmasına rağmen bugün birçok alanda yapılanmaya gidiyoruz. Bir bakıma CHP’yi sıfırdan kuruyoruz. Şu an emekleme sürecindeyiz. Teşkilatlardan bilişim altyapısına kadar her şeyi elden geçiriyoruz. Üstelik bunu parti içinde insanlar varken gerçekleştirmek zorundayız. Âdeta çalışırken kalp ameliyatı yapıyoruz."

Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki ilçe belediye başkanına destek için Mersin'e gitti.

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Yorumlar

Yakup

CHP zihniyeti hep aynı çizgide devam ediyor. Kavga dövüş ve vurgun.Onlardan hayır beklemek saflık olur.

Deli İbo

İlk seçimde sıradan marjinal Partilere dönersiniz. Ne adınız kalır, ne şanınız kalır. Çünkü her şey aslına rûcu eder.
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