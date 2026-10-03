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İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

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IHA Giriş Tarihi:

İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek "İstanbul’u Koşuyorum Avrupa Etabı" nedeniyle Fatih’te bazı yollar saat 06.00’dan program bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak.

#1
Foto - İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek "İstanbul’u Koşuyorum Avrupa Etabı" nedeniyle Fatih’te bazı yollar saat 06.00’dan program bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak.

#2
Foto - İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında kapanacak yollar şöyle:

#3
Foto - İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

"- Kennedy Caddesi’nin Samatya Varyant ile Sirkeci Meydanı arasında kalan bölümü, - Langa Bostanları Sokak, - Namık Kemal Caddesi, - Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışlarının Aksaray ayrımları, - Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikametindeki acil ve son çıkış.

#4
Foto - İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

Sürücüler alternatif güzergâh olarak Avrasya Tüneli transit yolu, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi ve Kadırga Limanı Caddesi’ni kullanabilecek".

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