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Spor MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı
Spor

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı

Hakemler dosyası” soruşturmasında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

 

“Hakemler dosyası” soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarına ilişkin "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

 

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan MHK Başkanı Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, Gündoğdu, Kosif, Karadoruk, Yıldırım ve Sağlar'ın tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

 

“Hakemler dosyası” soruşturması nedir?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

 

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

 

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

 

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.

 

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Yorumlar

Hasann

MHK Başkanı bir hakem'den talimat alıyorsa mutlaka Fetö parmağı vardır diye düşünüyorum...

Vay vay

Hiç şaşırmadım..Burası Türkiye, burada makam mevki sahibi olanlar kral oluyor..Ülkenin kurumları çürümüşluk içinde, nereye el atsanız elinizde kalıyor..
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