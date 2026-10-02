Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray'a 2 futbolcudan iyi haber
Galatasaray’da Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın tedavi sürecinde son aşamaya gelindi. İki futbolcunun da Süper Lig’deki Kasımpaşa maçına hazır olması bekleniyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray’da Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın tedavi sürecinde son aşamaya gelindi. İki futbolcunun da Süper Lig’deki Kasımpaşa maçına hazır olması bekleniyor.
Galatasaray’da sakatlığı bulunan oyuncuların tedavisi sürüyor.
Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın durumu da yakından takip ediliyor
TRT Spor’da yer alan habere göre iki futbolcunun ligin 7. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasına hazır olması bekleniyor.
Teknik direktör Okan Buruk’un da, Osimhen ve Lemina'yı maç kadrosuna almayı planladığı gelen bilgiler arasında. Ancak tecrübeli teknik adamın, iki futbolcuyu 11'de başlatmayacağı belirtildi.
Victor Osimhen’e maçın seyrine göre son 30 dakikalık bölümünde görev verilebileceği dile getirildi. Lemina'nın ise orta sahadaki alternatifli kadro nedeniyle Kasımpaşa maçında süre almayabileceği kaydedildi.
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