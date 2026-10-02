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Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray'a 2 futbolcudan iyi haber

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Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray'a 2 futbolcudan iyi haber

Galatasaray’da Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın tedavi sürecinde son aşamaya gelindi. İki futbolcunun da Süper Lig’deki Kasımpaşa maçına hazır olması bekleniyor.

#1
Foto - Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray'a 2 futbolcudan iyi haber

Galatasaray’da sakatlığı bulunan oyuncuların tedavisi sürüyor.

#2
Foto - Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray'a 2 futbolcudan iyi haber

Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın durumu da yakından takip ediliyor

#3
Foto - Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray'a 2 futbolcudan iyi haber

TRT Spor’da yer alan habere göre iki futbolcunun ligin 7. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasına hazır olması bekleniyor.

#4
Foto - Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray'a 2 futbolcudan iyi haber

Teknik direktör Okan Buruk’un da, Osimhen ve Lemina'yı maç kadrosuna almayı planladığı gelen bilgiler arasında. Ancak tecrübeli teknik adamın, iki futbolcuyu 11'de başlatmayacağı belirtildi.

#5
Foto - Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray'a 2 futbolcudan iyi haber

Victor Osimhen’e maçın seyrine göre son 30 dakikalık bölümünde görev verilebileceği dile getirildi. Lemina'nın ise orta sahadaki alternatifli kadro nedeniyle Kasımpaşa maçında süre almayabileceği kaydedildi.

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