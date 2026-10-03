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Gündem Camp David’de gizli zirve! Trump’ın kurmayları İran ve Yemen için toplandı
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Camp David’de gizli zirve! Trump’ın kurmayları İran ve Yemen için toplandı

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Camp David’de gizli zirve! Trump’ın kurmayları İran ve Yemen için toplandı

ABD’de dikkat çeken bir “gizli toplantı” iddiası gündeme geldi. Axios’un üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump’ın üst düzey güvenlik ekibi Camp David’de saatler süren ve kamuoyuna duyurulmayan bir zirve gerçekleştirdi. Toplantının ana gündemini İran’daki savaşın seyri ile Suudi Arabistan-Husi çatışmasında Washington’ın bundan sonra atacağı adımlar oluşturdu.

ABD’nin Orta Doğu’daki askeri ve siyasi hamlelerinin yakından izlendiği bir dönemde Washington yönetiminin üst düzey isimleri Camp David’de bir araya geldi.

Axios’un aktardığına göre cuma günü gerçekleştirilen toplantı Trump yönetimi tarafından önceden açıklanmadı ve görüşmeler saatlerce sürdü. Zirveye ABD Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık etti.

TRUMP’IN EN KRİTİK İSİMLERİ AYNI MASADA

Gizli zirveye Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine katıldı.

Axios’a konuşan ABD’li yetkililerden biri, toplantının içeriğine ilişkin ayrıntı vermekten kaçınırken bazı konularda kararlar alındığını ya da seçeneklerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini aktardı. Beyaz Saray ise gizli görüşmeye ilişkin yorum yapmadı.

MASADA İRAN VE HUSİLER VARDI

Zirvenin iki kritik gündem maddesi bulunuyordu.

Bunlardan ilki İran ile devam eden çatışmada ABD’nin bundan sonra izleyeceği yoldu. Trump yönetiminin, diplomatik girişimlerden sonuç alınamaması halinde İran’a karşı geniş çaplı askeri operasyonlara yeniden başlama seçeneğini değerlendirdiği bildiriliyor.

İkinci önemli başlık ise Yemen oldu. Suudi Arabistan’ın Husilere karşı planladığı harekâta Washington’ın nasıl yaklaşacağı görüşüldü. ABD şu aşamada Suudi operasyonuna doğrudan katılmıyor ancak istihbarat ve hedefleme bilgileri dahil savaş dışı destek sağlıyor.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Camp David’deki toplantının gizli tutulmasının yanı sıra zamanlaması da dikkat çekti.

Axios, benzer nitelikteki son Camp David toplantısının Haziran 2025’te, İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasından yalnızca birkaç gün önce gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bu nedenle cuma günkü toplantıda hangi kararların alındığı ve Washington’ın İran ile Yemen konusunda önümüzdeki günlerde nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

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