Sadece yollarda değil pazarda da hızlı: ‘En’lerin listesine Togg damgası

Togg T10X, geçen ay 4 bin 237 adet satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen model olurken, Renault Boreal 3 bin 159 satışla ikinci sıraya yerleşti. Aynı dönemde 2 bin 726 adet satışla Renault Megane (sedan) üçüncü, Togg T10F 2 bin 455 satışla dördüncü ve 1993 adet satışla Renault Clio beşinci sırada konumlandı. Bu yılın ocak-eylül döneminde ise model bazında toplam satışlarda 33 bin 636 adetle Renault Clio ilk sırada yer aldı. Bu aracı, 22 bin 20 satışla Togg T10X izlerken, Renault Megane (sedan) modeli 21 bin 776 satışla toplam satışlarda üçüncü sıraya yerleşti.