Rahmetli Karahasanoğlu’nun hayalini kurduğu eser tamamlandı! Kardeşi Ali Karahasanoğlu yazdı
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Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, rahmetli ağabeyi Mustafa Karahasanoğlu’nun hayatından kesitleri ve geride bıraktığı mücadeleyi duygusal bir yazıyla anlattı. Karahasanoğlu, ağabeyinin hayattayken yaptırmayı arzuladığı ancak tamamlayamadığı caminin kardeşleri ve çocukları tarafından bitirilerek ibadete açıldığını yazdı.
Ali Karahasanoğlu, yazısında ağabeyi Mustafa Karahasanoğlu’nun çocukluk yıllarından itibaren mazlumun yanında duran, haksızlığa karşı mücadele eden ve dindar insanların medyada güçlü şekilde temsil edilmesi gerektiğine inanan bir isim olduğunu aktardı.
Millî Gazete’den Cuma dergisine, ardından Akit gazetesine uzanan medya mücadelesini hatırlatan Karahasanoğlu, ağabeyinin hayatının ilerleyen dönemlerinde kalıcı bir eser bırakmayı arzuladığını belirtti.
HAYALİNİ AİLESİ TAMAMLADI
Mustafa Karahasanoğlu’nun hayattayken yapımına başladığı ancak bitiremediği cami, kardeşleri ve çocuklarının gayretiyle tamamlandı. Caminin yanında bir Kur’an kursunun da yer aldığını belirten Ali Karahasanoğlu, açılışın ardından şu duygularını paylaştı:
“İnşallah orada huzur içinde yapılacak ibadetler, rahmetli ağabeyimizin de hayır defterine küçük küçük de olsa eklemeler yapacaktır.”
Karahasanoğlu yazısını, ağabeyinin ömrü boyunca savunduğu değerleri hatırlatarak ve “Allah tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin” duasıyla tamamladı.
ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>
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