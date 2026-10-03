Yeni Irak artık Türkiye’ye emanet

Sabah gazetesi yazarı Bercan Tutar, ABD'nin küresel siyasetini yeniden şekillendirdiği bir dönemde Irak'ta yaşanan değişimi köşesine taşıdı.

ABD'nin askeri olarak bir ülkeden çıkmasının o ülkedeki Amerikan etkisinin tamamen sona erdiği anlamına gelmediğini belirten Tutar, Washington'ın ekonomik ve jeopolitik çıkarlarını güvence altına aldıktan sonra askerlerini geri çektiğine dikkat çekti.

ABD ASKERLERİ ÇIKTI, ŞİRKETLERİ KALDI

Tutar, Irak'ın bu politikanın en dikkat çekici örneklerinden biri olduğunu yazdı.

ABD'nin 2003'te başlayan Irak'taki askeri varlığının sona ermesinin ardından Washington'ın ülke üzerindeki ekonomik etkisinin devam ettiğini kaydeden Tutar, özellikle enerji sektörüne dikkat çekti.

Irak'ın petrol satışlarından elde ettiği dolarların New York Federal Rezerv Bankası üzerinden Bağdat'a aktarıldığını hatırlatan Tutar, ABD'nin böylece Irak ekonomisi üzerinde önemli bir etki alanını koruduğunu ifade etti.

Tutar tabloyu şu sözlerle özetledi:

“Bir bakıma ABD askerlerinin çıktığı Irak’a bu kez petrol şirketleri girdi.”

İRAN'IN IRAK'TAKİ ETKİSİ GERİLİYOR

Bercan Tutar'a göre Irak'taki değişimin diğer önemli ayağını İran oluşturuyor.

Washington'ın Afganistan'dan başlayarak İran'ın bölgedeki etki alanını daraltan bir strateji izlediğini yazan Tutar; Lübnan, Yemen, Suriye ve Irak'taki gelişmeleri de bu sürecin parçaları olarak değerlendirdi.

ABD'nin Irak'tan askerlerini çekmesinin İran üzerindeki baskının sona erdiği anlamına gelmediğini kaydeden Tutar, aksine ekonomik ve siyasi baskının daha da sertleşebileceğini ifade etti.

IRAK'TA YENİ DÖNEMİN ŞARTLARI OLUŞUYOR

Tutar'ın analizine göre ABD'nin askeri olarak geri çekildiği, İran'ın ise nüfuz kaybettiği Irak'ta yeni bir güç dengesi ortaya çıkıyor.

Bu süreçte Irak'ın enerji kaynakları, bölgesel ticaret yolları, güvenlik politikaları ve komşu ülkelerle ilişkileri yeni dönemin temel başlıklarını oluşturacak.

Tutar, Washington'ın askeri varlığının yerine ekonomik ilişkileri öne çıkardığını, böylece Irak üzerindeki etkisini farklı araçlarla sürdürmeye yöneldiğini yazdı.

YENİ IRAK'TA GÖZLER TÜRKİYE'DE

Bercan Tutar, ortaya çıkan yeni dengede Türkiye'nin rolüne özellikle dikkat çekti.

Irak'ın İran'ın nüfuz alanından giderek uzaklaştığını ifade eden Tutar, ABD'nin çekilmesiyle meydana gelen yeni tabloda bölgedeki gözlerin Ankara'ya çevrildiğini kaydetti.

Suriye'de Türkiye'nin artan etkisine işaret eden Tutar, Irak'ta da benzer bir sürecin başlayacağı görüşünü dile getirdi.

Tutar, yazısının sonunda yeni döneme ilişkin değerlendirmesini şöyle ortaya koydu:

“Herkeste ABD’nin yol açtığı boşluğu sadece Türkiye’nin doldurabileceği kanısı hâkim.”

Tutar'a göre ABD'nin askeri çekilmesi ve İran'ın nüfuz kaybıyla şekillenen “yeni Irak”ta Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve stratejik ağırlığının artacağı farklı bir dönem başlıyor.