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Ekonomi Kart borçları ne olacak? Dar gelirlilerin banka borçları silinir mi?
Ekonomi

Kart borçları ne olacak? Dar gelirlilerin banka borçları silinir mi?

Kabine toplantısında hangi konular görüşülecek? Kredi kartı borçlarını ödemeyenler için kabineden hangi karar çıkar? Kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyenler kendileriyle ilgili bir çalışmanın olup olmadığını, konunun kabine toplantısında görüşülüp görüşülmeyeceğini araştırıyor. Peki, kabine toplantısı gündemi nedir?

Yeniakit Publisher
2022-07-31 14:37:00 -
Kart borçları ne olacak? Dar gelirlilerin banka borçları silinir mi?

Kredi kartı ve kredi borçları sebebiyle zor durumda bulunanlar, borçları sebebiyle banka takibine düşen dar gelirliler kabine toplantısında kendilerine yönelik bir kararın alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki, dar gelirlilerin banka borç faizleri silinir mi?

Kart borçları ne olacak? Kabine toplantısında hangi konular görüşülecek?

Son kabine toplantısı 18 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşti. Bir sonraki toplantının 1 Ağustos Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kulislerde kabine toplantısında dar gelirli vatandaşların kredi borcu ve kart borçlarının faizlerine ilişkin görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Konu hakkında Hazire ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın birlikte sürdürdüğü çalışmanın kabine toplantısında masaya yatırılması toplantının ardından da konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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