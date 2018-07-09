‘Kart aidatlarını almak isterken dolandırılmayın’
“Kart aidatınız almak için bugün son gün” şeklinde gelen SMS’lere kesinlikle cevap verilmemesi gerektiğini belirten tüketici dernek temsilcileri,bu SMS’lerdeki linklere tıklandığında dolandırıcıların ağına düşüldüğünü, kart aidatı almak için avukatlara değil tüketici hakem heyetlerine başvurulması gerektiğini belirtiyor.09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:35
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, son zamanlarda vatandaşlara, bazı bankaların kartları ile ilgili “Kart iadenizi almak için son gün, aidatınız almak için lütfen bize başvurun” şeklinde SMS ve link gönderildiğini söyledi.
Koçal, bu linklere tıklandığında vatandaşın telefonuna ücret yansıdığını, bazı vatandaşlara ise 100 TL ödemeli kargo yolu ile dilekçe gönderildiğini kaydederek, bazı vatandaşlardan da SMS yolu ile ilgili gelen link tıklandığında kredi kartı bilgileri istendiği yönünde şikayet telefonları geldiğini aktardı.
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