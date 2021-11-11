  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kars'taki Çalı Gölü tamamen dondu
Gündem

Kars'taki Çalı Gölü tamamen dondu

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, il merkezi ile Digor ilçesi arasındaki Hanlar Geçidi mevkisinde yer alan Çalı Gölü buzla kaplandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 12:44:00 -
Kars'taki Çalı Gölü tamamen dondu

Endemik bitki türlerinin bulunduğu ve 2016'dan bu yana "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunan gölün çevresi de karla kaplandı.

İlkbahar ve yaz sezonunda çok sayıda göçmen kuşa da ev sahipliği yapan göl, 2 bin 237 rakımda yer alıyor.

Vatandaşlardan Adem Alp, kentte dün akşam kar yağışının etkili olduğunu hatırlattı.

Kar yağışıyla hava sıcaklığının düştüğünü ifade eden Alp, "Hava sıcaklığının eksiye düşmesiyle Hanlar Geçidi'nde bulunan Çalı Gölü de donmaya başladı. Bundan sonra yüksek kesimlerde etkili olan kar, kent merkezinde de etkili olmaya başlayacak. Kar ilk bu bölgelerde etkili olmaya başlalar. Karla birlikte burası buz tuttu ve hiçbir kuş kalmadı." diye konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını bozdurup parayı oraya yatırmaya başladılar! Kuyumcular doldu taştı
Ekonomi

Altını bozdurup parayı oraya yatırmaya başladılar! Kuyumcular doldu taştı

Birçok kişinin güvenli liman olarak gördüğü altında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Altın fiyatlarının yükselmesinin ardından vatandaşlar..
Cinnetin sebebi omurgasız siyaset
Siyaset

Cinnetin sebebi omurgasız siyaset

Cumhurbaşkanını İsrail devlet başkanıyla bir tutan, HDP/PKK’lı Demirtaş’la kahvaltı için randevulaşıp gizli anayasa görüşmeleri yapan, Kaval..
Gökhan Özoğuz balıklama atladı... 2 yıl önceki provokasyonu yeniden piyasaya sürdüler
Gündem

Gökhan Özoğuz balıklama atladı... 2 yıl önceki provokasyonu yeniden piyasaya sürdüler

2 yıl önceki algı operasyonu yeniden piyasaya sürüldü. Halkı kışkırtmaya çalışan bir trol hesap, Diyanet'i ve müftülüğü bir paylaşımla hedef..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay