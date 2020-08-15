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Aktüel

Kars'ta yüzdükleri suda kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

Kars'ta arkadaşlarıyla piknik yapan 16 yaşındaki Ömercan D. ile 14 yaşındaki Ozan G. serinlemek için girdikleri suda kayboldu - Bölgedeki ara çalışmalarına arama kurtarma köpeği "Eros" ile iz takip köpeği "Atak" da katılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-15 16:28:04 -
Kars'ta yüzdükleri suda kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

KARS (AA) - Kars'ta gittikleri piknik alanında serinlemek için suya giren iki çocuk, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Cumhuriyet köyü Kars Çayı mevkisinde arkadaşlarıyla piknik yapan Ömercan D. (16) ile Ozan G. (14) serinlemek için girdikleri suda bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının akıntıya kapılarak gözden kaybolduğunu fark eden gruptakiler, durumu AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çocukların bulunması için arama çalışması başlattı.

AFAD ekipleri çocukların suyun üstünde en son görüldüğü alanda botla arama yaparken, çalışmalara arama kurtarma köpeği "Eros" ile iz takip köpeği "Atak" da katılıyor.

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