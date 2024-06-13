Kars'ta yavru akbaba doğaya bırakıldı

Duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yavru akbabanın tedavisi tamamlandı.

Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi tamamlanan yavru akbaba, ‘Mısır akbabası' olarak son kontrollerinin ardından doğaya bırakılmak üzere son kez kafese konuldu.

Kars'ın en yüksek yerlerinden Karadağ bölgesine getirilen yavru akbaba burada DKMP ekiplerince kafesin kapısı açılarak doğa salındı. Gökyüzüne yükselen yavru akbaba daha sonra uçarak gözlerden kayboldu.