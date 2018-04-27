Kars'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 kişi gözaltında
Kars'ta "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.27 Nisan 2018 Cuma 15:24
Kars'ta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması ve uyuşturucu kullanımının önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kentin farklı noktalarında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan satışa hazır esrar ve metamfetamin ile cam ampul ele geçirildi.
Kaynak: AA
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