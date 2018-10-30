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Kars'ta uyuşturucu operasyonu, 3 kişi enselendi

Van’dan Kars’a uyuşturucu getirerek piyasaya süren 3 kişi suçüstü enselendi.

30 Ekim 2018 Salı 09:27
Kars'ta uyuşturucu operasyonu, 3 kişi enselendi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına ve sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Van’dan Kars’a uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen, bir aracı narkotik ekipleri takibe aldı. Ekiplerce durdurulan araçta ve araç içerisinde bulunan 3 kişi üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şüpheliler üzerinde 172,79 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adliye’ye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak; halkımızın ve gençlerin kötü alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından korunması ile sağlıklı bir toplum yetiştirilmesi için, ferdi veya teşekkül halinde uyuşturucu madde nakli ve ticaretini yapan şahıslar ve suç odaklarıyla mücadelemiz ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde profesyonelce ve halkımızdan aldığımız destek ve kararlılıkla sürdürülecektir” denildi. 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 09:27
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