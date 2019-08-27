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Kars’ta ücretli otopark hizmeti başlıyor

Kars’ın en işlek caddeleri olanKazımpaşa ve Atatürk Caddesi ücretli oluyor.

27 Ağustos 2019 Salı 11:20
Kars’ta ücretli otopark hizmeti başlıyor

Kars’ın en işlek caddeleri olanKazımpaşa ve Atatürk Caddesi ücretli oluyor.


Kars Belediye Meclisi’nin aldığı karara göre Kazımpaşa Caddesi ile Atatürk Caddesi02.09.2019 tarihinden itibaren ücretli olacak. Ücretli otopark uygulaması sabah 08.00 ve akşam 17.00 saatleri arasında uygulanacak.


İlk 15 dakika ücretsiz olarak belirlenen ücretli otopark uygulamasında 2-4 lastikli araçlar için 15 dakika ile 60 dakika arası 1 TL, 6 lastikli araçlar için ise 2 TL olacak. Ayrıca 60 dakikadan fazla kalacak olan araçlar için her saat sonrası 1 TL ücret eklenecek.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:20
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