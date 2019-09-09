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Kars’ta sendikadan üyelerine indirim desteği

Kars’ta KOP-İŞ Sendikası Günerhan Kırtasiye ile anlaşma yaparak üyelerinin çocuklarının okul malzemelerini indirimli almasına sağladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:39
Kars’ta sendikadan üyelerine indirim desteği

Kars’ta KOP-İŞ Sendikası Günerhan Kırtasiye ile anlaşma yaparak üyelerinin çocuklarının okul malzemelerini indirimli almasına sağladı.


2016-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte velilerde okul masrafları talaşı da başladı. Çocuklarının okul malzemelerini alma telaşına düşen velilere bir kolaylıkta KOP-İŞ Sendikası’ndan geldi.


Çok sayıda üyesi bulunan sendika Başkanı Bülent Maçi, Günerhan Kırtasiye ile protokol imzalayarak üyelerinin çocuklarının okul malzemelerini almasında önemli ölçüde indirim kolaylığı sağladı.Yapılan protokolle, çocuklarının kırtasiye malzemelerini buradan alan veliler yüzde 20 indirimli alacak.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:39
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