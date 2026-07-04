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Yerel Kars’ta şaşırtan görüntü! Yiyecek arayan ayılara türkü söyledi
Yerel

Kars’ta şaşırtan görüntü! Yiyecek arayan ayılara türkü söyledi

Yeniakit Publisher
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Kars’ta çöp konteynerinde yiyecek arayan anne boz ayı ve iki yavrusunu gören bir vatandaşın söylediği türkü, hem çevredekileri güldürdü hem de sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde özellikle yaz aylarında yiyecek bulmak amacıyla ilçe merkezine inmeye başlayan boz ayılar, bu kez ilginç görüntülerle gündem oldu. Gece saatlerinde ilçe merkezindeki çöp konteynerlerine gelen anne ayı ve iki yavrusu, çevrede bulunan sokak köpeklerine aldırış etmeden yiyecek aramaya başladı.

O sırada bölgede bulunan Arif Karadağ, ise cep telefonu kamerasıyla ayı ailesini görüntülemeye başladı. Anne ayı ve yavrularını izleyen vatandaş, "Oğul balası var, balası var, uçan kuşun balası" türküsünü söyleyince ortaya tebessüm ettiren anlar çıktı. Türkü eşliğinde konteynerde yiyecek aramayı sürdüren ayı ailesinin sakin tavırları dikkat çekerken, görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.

 

Sosyal medya kullanıcıları görüntülere, "Ayılar da türkü dinledi", "Doğayla iç içe yaşamın en güzel hali" ve "Sarıkamış'tan yine unutulmayacak görüntüler" yorumları yaptı. Görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

Öte yandan Sarıkamış'ta yiyecek bulmak amacıyla yerleşim alanlarına inen boz ayılar zaman zaman güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyor. Vatandaşın ayı ailesine söylediği türküyle hafızalara kazınan görüntüler ise, Sarıkamış'ta insan ve yaban hayatının iç içe yaşandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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