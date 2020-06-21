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Aktüel

Kars’ta sabah saatlerinde dolu yağışı

Kars’ta son günlerde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 07:47:51 -
Kars’ta sabah saatlerinde dolu yağışı

Kars’ta son günlerde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.


Kars’ta dolu yağışı etkisini sürdürüyor. Sabah erken saatlerde yağan dolu bir anda etrafı beyaza bürürken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.


Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüde dolu yağışı ve etrafın beyaza bürünerek, Haziran ayında adeta kıştan kalma görüntü yer alıyor.


Dolunun vurdu kentte etraf bir anda beyaza bürünürken, ekili alanlar da doludan zarar gördü. Dolu yağışının kentte etkili olacağı bildirildi.

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