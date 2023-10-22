Kars’ta renk cümbüşü yaşanıyor
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars’ta, sonbaharın gelmesiyle adeta renk cümbüşü yaşanıyor.
Dört mevsim yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Kars, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü. Ağaçlarından dökülen altın rengi yaprakları ve sararan ağaçların arasındaki tarihi evler kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.
Kars, genelinde sonbaharın eşsiz güzelliği insanları adeta büyülerken, rüzgarın etkisiyle savrulan yapraklar, yeşil ve sarıyla bütünleşen kentte, Karslılara sonbaharın bütün güzelliklerini doya doya yaşatıyor.
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