  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den son dakika Filistin kararı! Türk uçağı gün ağarınca havalanacak

WhatsApp saatler sonra bu telefonlarda çalışmayacak! Aman dikkat, kötü sürprizle karşılaşmayın

Kassam Tugayları gündemi altüst edecek duyuruyu az önce yaptı: Katar'ı bilgilendirdik ama onlar reddetti

Yüzde 8’lik olan, ilgi çeken o rakam: Kapış kapış satılıyor! Araçlarını elinde tutanlar, ikinci el alınan araçlarda avantaj var!

O ilimizde toplu ulaşıma tepki çeken zam! Zamdan memnun olan da var

ABD'nin planı ve Fed'in kararı olumsuz etki edecek yorumu getirildi! Dünyayı dehşete düşüren o şok tahmin

Bir sen eksiktin alçak! İsrail bayrağı açarak Kur'an-ı Kerim'e saldırdı

Halka arz edildiğinde kapış kapış alınan o hisseyle ilgili şok karar! Tavan tavan gidiyordu, yasaklandı

Kartlar dağıtılıyor: Eylül- Ekim'de Huawei devi, Çin’de milyonlarca adet sattı! Öngörü: Pazarı altını üstüne getirebilir!

Hamas yetkilisinin oğlu İsrail ajanı çıktı! Babasını bile sattı, böyle alçaklık görülmedi
Yerel Kars’ta renk cümbüşü yaşanıyor
Yerel

Kars’ta renk cümbüşü yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-22 08:27:00 -

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars’ta, sonbaharın gelmesiyle adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Dört mevsim yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Kars, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü. Ağaçlarından dökülen altın rengi yaprakları ve sararan ağaçların arasındaki tarihi evler kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.

Kars, genelinde sonbaharın eşsiz güzelliği insanları adeta büyülerken, rüzgarın etkisiyle savrulan yapraklar, yeşil ve sarıyla bütünleşen kentte, Karslılara sonbaharın bütün güzelliklerini doya doya yaşatıyor.

ABD'nin yüzde 52'si karşı çıktı
ABD'nin yüzde 52'si karşı çıktı

Dünya

ABD'nin yüzde 52'si karşı çıktı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dikkat gafil avlanabilirsiniz! Toplu taşımada her an karşınıza çıkabilirler
Dikkat gafil avlanabilirsiniz! Toplu taşımada her an karşınıza çıkabilirler

Yerel

Dikkat gafil avlanabilirsiniz! Toplu taşımada her an karşınıza çıkabilirler

Bitcoin'i olanlar, parasını yatıranlar: Bitcoin fiyatı 30.000 doları test etti! Türk lirası karşısında ise 841.121 TL'den...
Bitcoin'i olanlar, parasını yatıranlar: Bitcoin fiyatı 30.000 doları test etti! Türk lirası karşısında ise 841.121 TL'den...

Ekonomi

Bitcoin'i olanlar, parasını yatıranlar: Bitcoin fiyatı 30.000 doları test etti! Türk lirası karşısında ise 841.121 TL'den...

WhatsApp saatler sonra bu telefonlarda çalışmayacak! Aman dikkat, kötü sürprizle karşılaşmayın
WhatsApp saatler sonra bu telefonlarda çalışmayacak! Aman dikkat, kötü sürprizle karşılaşmayın

Teknoloji

WhatsApp saatler sonra bu telefonlarda çalışmayacak! Aman dikkat, kötü sürprizle karşılaşmayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23