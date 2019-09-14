0553 313 94 23

Kars’ta polisten anaokuluna ziyaret

Kars’ta, polis, anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:56
Kars’ta polisten anaokuluna ziyaret

Kars’ta, polis, anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.


Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri“ÇOGEP” kapsamında yürütülen “Her Çocuk Bir Umut, Her Umut Bir Gelecek” projesi kapsamında, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının başlaması sebebiyle “Nasreddin Hoca Anaokulu” ziyaret etti.


TDP ekipleri ziyaret ettiği anaokulunda çocuklara Temel Güvenlik ve Asayiş konularında bilgilendirme yaptı.Ayrıca etkinlik sırasında TDP Oyuncak Polis Bebeği, TDP Boyama Kitabı ve Kuru Boya Kalemi hediye edilerek çocukların hoş ve mutlu bir şekilde vakit geçirmeleri sağlandı.


Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duymuş olduğumuz sevgi ve birlikte geçirmiş olduğumuz zamanın bizlere vermiş olduğu mutlulukla benzer etkinliklere devam edilecektir” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriyeli çocuklar savaşın izlerini müzikle siliyor
    1. Suriyeli çocuklar savaşın izlerini..
    2. Engelliler sualtı dünyasını keşfetti
    3. Türkiye’nin şoklara dayanıklılığı arttı
    4. Eğrigiz İkitaş Kanyonu’na ilgi
    5. SKA Etki Hızlandırıcı Programı
    6. Kars’ta polisten anaokuluna ziyaret
    7. Köse’den aşure ikramı
    8. ASKİ’den 30 yıllık master planı
    9. Aile konusunda sosyal medya..
    10. Cenaze ve dul maaşı yardımı ne kadar?..
    11. (Özel) Polis, sigaralar üzerindeki..
    12. Altıntaş’ta Güvenlik Toplantısı
    13. Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk..
    14. Kilis’te “Genç Adımlar Kampa-4” projesi
    15. Ortaca’daki yangın için bölgeden..
    16. Davutoğlu ekibinden AK Parti'yi..
    17. Başkan Gökhan Gürel: "Sporcularımızın..
    18. Davutoğlu ile görüşme talebi TÜSİAD’dan
    19. Çikolata kistlerine dikkat
    20. Eğitim-Bir-Sen’den aşure ikramı
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”