  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İHH’dan 3 farklı ülkeye Ramazan yardımı

Baklavalık yufkadan yapımı kolay cevizli baklava tarifi

Ahmet Yenilmez yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu olacak

4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olan işletmeler hangileri?

Ashab-ı Kehf yedi uyurlar kıssası
için kalan
Aktüel

Kars’ta pancar üreticileri konteyner istiyor

Akyakalı çiftçiler şeker pancarının rekoltesini yükseltmek için Arpaçay’da pancar ekmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 23:05:48 -
Kars’ta pancar üreticileri konteyner istiyor

Akyakalı çiftçiler şeker pancarının rekoltesini yükseltmek için Arpaçay’da pancar ekmeye başladı. Arpaçay’da pancar eken çiftçilerin tek sıkıntısı konteyner.


Konteyner olmadığı için sürekli güneş altında kaldıklarını ifade eden çiftçiler, kaymakamlıklarda bulunan konteynerlerin kendilerine tahsis edilmesini bekliyor.


Özellikle işçilerin dinlenebileceği bir alan olmasını isteyen çiftçiler, İl Özel İdaresi aracılığıyla kaymakamlıklara gönderilen konteynerlerin il dışından gelen üreticiler yerine bölge üreticilerine verilmesini istiyor.


Arpaçay’da bulunan konteynerlerden kendilerine verilmesi gerektiğine dikkat çeken çiftçiler Vali Türker Öksüz’den destek bekliyor.


Siyasi bağlantısı olan bazı kişilerin evlerinin bahçelerinde bulunan konteynerlerin neden hak sahiplerine verilmediğini eleştiren çiftçiler Vali Türker Öksüz’ün bu konuya müdahale etmesini istiyor.


Şeker Fabrikası’nın tam kapasiteyle çalışması için Akyaka ve Arpaçay’da pancar ekimi gerçekleştirdiklerini belirten çiftiler, gerekli desteği aldıklarında pancar üretiminde beklenenin üzerine çıkacaklarını da sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı