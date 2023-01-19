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Yerel Kars'ta ölümlü kaza! O anlar böyle görüntülendi
Yerel

Kars'ta ölümlü kaza! O anlar böyle görüntülendi

Kars’ta önceki gün meydana gelen ve 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 08:53:00 -

Şehitler Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde yaşanan ve Burak Güzel’in hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.

Güvenlik kamerasına görüntülerde hayatına kaybeden Burak Güzel’in çekici aracının yanında durması ve seyir halindeki aracın hızla gelerek Güzel’e çarpması yer alıyor. Kazadan sonra sürücünün araçtan çıkması ve Güzel'in yanına gelmesi ile kaza anı ve kaza sonrası yaşananlar yer alıyor.

Öte yandan kentte meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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