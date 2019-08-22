0553 313 94 23

Kars’ta metruk evde yangın

Kars’ta metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:34
Kars’ta metruk evde yangın

Kars’ta metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Kars Ordu Caddesi üzerinde bulunan metruk evden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik altına alarak itfaiyeyi bekledi.


Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının kesin sebebini bulabilmek için çalışma başlattığı öğrenildi.


Öte yandan Kars’ta özelikle sahipleri tarafından boşaltılan ve uzun süre boş kalan metruk evlerde zaman zaman yangınların çıktığını belirten vatandaşlar, metruk binaların yıkılarak tamamen düzeltilmesi istiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şeker hastalarına iyi gelecek 7 bitki
    1. Şeker hastalarına iyi gelecek 7 bitki
    2. Gürcistan ve ABD doğrudan uçuşlar..
    3. Bin kilometre yol gelip, sağlığına..
    4. Düşük düzeyde hava kirliliği bile ölüm..
    5. Bakan Varank, Alman Bakan Altmaier ile..
    6. Aldatıldığınızı nasıl anlarsınız?
    7. Voleybolda Fenerbahçe'ye isim sponsoru
    8. Ereğli Belediyesinden sünnet şöleni
    9. "635 PKK'lı teröristi etkisiz hale..
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. (DÜZELTME) Başsavcılık sosyal..
    12. Günün ilk yarısında en çok değer..
    13. Günün ilk yarısında en çok değer..
    14. Malazgirt Zaferi'nin anısına 1071..
    15. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    16. Borsa ilk yarıda düşüşte
    17. Eski sevgiliye plakası "evleniyoruz"..
    18. Günün ilk yarısında endekslerin..
    19. Alman devinin Türkiye yatırımı firari..
    20. Tepebaşı’nda yabani ot temizliği..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal