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Aktüel

Kars’ta Mayıs ayında kar sürprizi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Mayıs ayında yağan kar etrafı beyaza bürüdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:51:51 -
Kars’ta Mayıs ayında kar sürprizi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Mayıs ayında yağan kar etrafı beyaza bürüdü. İlkbahar ayının yaşandığı bu günlerde, Sarıkamış’a kar yağdı.


Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Sarıkamış’a kar yağdı. Yağan kar vatandaşları da hazırlıksız yakaladı.


Sarıkamış’ta yağan kar renkli görüntülerde ortaya çıkardı. Kar yağışı altında hayvanlarını otlatan vatandaş ise kameralara yansıdı.


Sarıkamış’ta kar yağışının akşam da davam edeceği bildirildi.

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