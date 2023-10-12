Kars'ta kış erken geldi: Termometreler bakın eksi kaçı gördü!
Kars'ta soğuk hava etkisini göstermeye başlarken termometreler bugün eski 5 dereceyi gösterdi.
Kars'ta soğuk hava etkisini göstermeye başlarken termometreler bugün eski 5 dereceyi gösterdi.
Kış aylarında Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta, kış erken geldi. Ekim ayında kentte bugün termometreler eksi 5 dereyi gördü.
Aşırı soğukların etkili olduğu kentte hava sıcaklığı gece eksi 5, gündüz ise eksi 4 dereceyi gördü.
Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar, araçlarını ısıtmak için çalıştırdı.
Vatandaşlar araçlarının camını temizlemek için dakikalarca uğraştı. (İLKHA)
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