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Yerel Kars'ta kış erken geldi: Termometreler bakın eksi kaçı gördü!
Yerel

Kars'ta kış erken geldi: Termometreler bakın eksi kaçı gördü!

Yeniakit Publisher
2023-10-12 09:39:00 -
Kars'ta kış erken geldi: Termometreler bakın eksi kaçı gördü!

Kars'ta soğuk hava etkisini göstermeye başlarken termometreler bugün eski 5 dereceyi gösterdi.

Kars'ta soğuk hava etkisini göstermeye başlarken termometreler bugün eski 5 dereceyi gösterdi.
Kış aylarında Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta, kış erken geldi. Ekim ayında kentte bugün termometreler eksi 5 dereyi gördü.

Aşırı soğukların etkili olduğu kentte hava sıcaklığı gece eksi 5, gündüz ise eksi 4 dereceyi gördü.

Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar, araçlarını ısıtmak için çalıştırdı.

Vatandaşlar araçlarının camını temizlemek için dakikalarca uğraştı. (İLKHA)
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