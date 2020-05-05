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Aktüel

Kars'ta kiralanan evde kumar oynayan 7 kişiye sosyal mesafeden ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:58:02 -
Kars'ta kiralanan evde kumar oynayan 7 kişiye sosyal mesafeden ceza

KARS (AA) - Kars'ta kiralanan müstakil evde kumar oynayan 7 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 22 bin 575 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sukapı Mahallesi'nde müstakil bir evin S.M. tarafından kumar oynatmak için kiralandığını belirledi.

Polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda 7 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Şahıslar hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 7 kişiye toplam 22 bin 575 lira ceza kesildi.

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