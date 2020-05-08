  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars'ta kendisini savcı olarak tanıtan kişi muhtarı dolandırdı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 17:54:37 -
Kars'ta kendisini savcı olarak tanıtan kişi muhtarı dolandırdı

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtarak muhtarın 2 bin 500 lirasını alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aşağı Kümbet Mahallesi Muhtarı İ.Ö'yü telefonla arayarak kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan kişi, muhtarın adının terör örgütü soruşturmasında geçtiğini söyledi.

Dolandırıcı, İ.Ö'ye adının terör örgütüyle anılmaması için banka hesabına 2 bin 500 lira yatırması gerektiğini belirtti.

Verilen hesaba parayı yatıran muhtar, dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı