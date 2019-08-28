Kars’ta kazlar besiye alındı

Kars’ın lezzetiyle dünyaca ünlü kazları, kesim dönemi olan kış mevsimi öncesi yetiştiriciler tarafından besiye alındı.

Kars mutfağının vazgeçilmezlerinden olan ve yıl boyunca bin bir eziyetle yetiştirilen kazlar, yere kar düştükten sonra kesilecek. Kazlar sofralara ise geçen yıla oranla biraz pahalı gelecek.

Kars’ta ilkbaharda yumurtadan çıkan kaz yavruları büyüdü. Susuz ilçesinde doğal ortamda büyüyen kazlar, sahipleri tarafından besiye alındı. Besiye alınan kazlar ise Kasım ayında kar yere düştükten sonra, kaz soğuğu gördükten ve kar yedikten sonra kesilecek, kesilen kazlar kurutulduktan sonra sofralarda yerini alacak.

“Kazın bakımı çok zor”

Kazlarını susuz araziye çıkaran Betül Zariç, kazların bakımının çok zor olduğunu belirtti. Zariç, “Öncelikle bakımı çok zor. Yedirmesi, altını süpürmesi, bakması, mart ayında yumurtaya başlıyor. Bazıları şubatta yumurtaya başlıyor. Nisanda, martta çıkan var. Mayıs ayında çıkan kaz yavruları var. Kazlar kesime hazır değil. 2 ayı var. 10 Kasım’da kesiliyor” dedi.

Sabahtan akşama kadar kazlarını arazide otlatan Hacer Çerkezoğlu, kazların kurutulduktan sonra daha lezzetli olduğunu söyledi.

“Kesilen kazlar bir hafta tuzda kalıyor”

Kazlarının tadını alması için kesildikten sonra tuzladıklarını ifade eden kaz yetiştirici Hacer Çerkezoğlu, “Kazlar şubat ayında yumurtlamaya başlıyor. Martta yatırıyoruz, nisanda, mayısta çıkıyor. 3 günlük oldumu mayalıyoruz sütle, ondan sonra civciv yemi ile ekmek ile besliyoruz. Daha sonra hayvan yemiyle bakıyoruz. Kazlar 2 ay sonra da kesilecek. Keseceğiz, tuzlayacağız, bir hafta tuzda duracak. Bir hafta asıp kurutacağız. Sattığımızı satacağız. Kalanları da dışarıda soğukta saklıyoruz. Bazen de dondurucuya koyuyoruz. Ben dondurucuya koymuyorum. Sattığımı satıyorum. Kalan da kasada dışarıda kalıyor” diye konuştu.

“Tandırda kaz daha güzel pişiriliyor”

Kışın kesilen kazların sofralarda yerini aldığına dikkat çeken Çerkezoğlu, “Kışın pişiriyoruz. Bulgur döküyoruz. Kaz tandırda daha güzel oluyor. Önceden hep tandırda yapardık. Tandırın içine annem asardı pişirirdi, kızarıyordu, alta bulguru (guşgana) tencere ile koyardık. Birlikte pişerdi daha sonra da yenilirdi. Ama şimdi öyle pişirilmiyor. Tüpe koyuyorlar, kömür sobası olan kömür sobasında pişiriyor. Daha sonra güzel bir şekilde sofrada yerini alır” şeklinde konuştu.

“Kazın tanesi 250 liradan pazarda yerini alacak”

Kars’ta kış sofralarının olmazsa olmazı olan kazlar pazarda 250 liradan yerini alacağa benziyor. Kaz yetiştiricisi Hacer Çerkezoğlu, yetiştirdiği kazlarının tanesini 250 liradan satacağını kaydetti. Çerkezoğlu, şunları söyledi:

“Geçen yıl ben 220 liradan verdim ama bu yıl 250 lira olur. Satıyoruz, isteyene içini, dışını da veriyoruz. Başlı ayaklı veriyoruz.”

Kars’ta kazlar bu yıl 250 liradan satılacak. Geçen yıl kazına göre, 150, 170 ve 220 liradan satılan kazlar bu yıl biraz pahalı olarak sofralarda yer bulacak. İlkbaharda başlayan ve sonbahara kadar beslenen kazlar, kar yağdıktan sonra kesiliyor. Kazların kar yedikten sonra daha lezzetli olduğuna inanılıyor. Kars ve ilçelerinde yaygın olarak beslenen kazlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illerde de alıcı buluyor. Kesilerek kurutulan kazların bir kısmı kentte bulunan lokantalara, bir kısmı da Kars dışına satılıyor.