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Kars'ta kaybolan 6 yaşındaki çocuk bulundu

Kars'ın Digor ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuğunun, bir başka köyde bulunarak ailesine teslim edildiği bildirildi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 18:29
Kars'ta kaybolan 6 yaşındaki çocuk bulundu

Kars'ın Digor ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuğu, bir başka köyde bulunarak ailesine teslim edildi.

İlçenin Düzgeçit köyünde oturan Erdoğan Somarlar, öğle saatlerinde bir yakını ile köydeki tarlaya geldi.

Çocuğun yakını, Somarlar'a tarlanın yakınlarına geldiklerinde kendisini burada beklemesini söyleyip tarlaya gitti.

Söz konusu kişi döndüğünde bıraktığı yerde olmadığını fark ettiği çocuğa ulaşamayınca durumu köylülere ve jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine köye gelen jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri ve köylülerce bölgede arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda çocuk, komşu Çatak köyünde bulundu. Erdoğan Somarlar ailesine teslim edildi.

Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Digor'da kaybolan çocuğun kısa sürede bulunduğunu söyledi.

Doğan, çocuğun kaybolmasıyla ekipleri bölgeye sevk ettiklerini ve arama çalışmasına başladıklarını anlatarak, "Çocuğun bulunması için ekipler seferber oldu. Bölgeye UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuk sağ salim bulunarak ailesine teslim edildi." dedi.

 

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 18:29
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