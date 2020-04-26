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Aktüel

Kars’ta karantinadaki vatandaşlara doğum günü sürprizi

Malta ve İrlanda’dan getirilerek Kars’ta karantina altına alınan iki Türk vatandaşına doğum günü sürprizi yapıldı.

2020-04-26 12:49:39 -
Kars’ta karantinadaki vatandaşlara doğum günü sürprizi

Malta ve İrlanda’dan getirilerek Kars’ta karantina altına alınan iki Türk vatandaşına doğum günü sürprizi yapıldı.


Malta ve İrlanda’dan Kars’a getirilen 219 Türk vatandaşının KYK’ya bağlı İpek Yolu Yurdu’ndaki karantinası sürüyor. Malta’dan gelen Veysel Deniz ile İrlanda’dan gelen Ahmet Kızıloluk’un odasına pasta ile giden Kars Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, doğum günlerini kutladı. Yaşadıkları sürprizle duygulu anlar yaşayan Deniz ve Kızıloluk, görevlilere teşekkür etti.

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