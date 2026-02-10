Kars’ta kar yolu kapattı: Mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Kars’ta etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 9 araçtaki 30 kişi, ekiplerin müdahalesiyle güvenli bölgeye ulaştırıldı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Yoğun tipi ve kar nedeniyle Çengilli köy yolunda biri minibüs olmak üzere toplamda 9 araç mahsur kaldı.
Kara batan ve yolda mahsur kalan araçlar için İl Özel İdaresinden yardım talep edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmada, araçlar mahsur kaldıkları ve araç içindekiler kurtarıldı.
Araçlarda bulunan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.