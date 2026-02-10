  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’den satın alacak! Gökbey'de yeni anlaşma tamam Şimşek, rakamları paylaştı! Türkiye sanayisi dünya devleriyle yarışıyor İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz? Haydut Trump, şimdi de kafayı köprüye taktı: Ya verin ya da… Müftüden kınama! Müslüman Türk okulundaki Hıristiyan etkinliği kenti karıştırdı Bakan Güler ve kuvvet komutanları sınırın sıfır noktasında İran'a askeri müdahale İsrail'in ABD’ye dayatması mı? Ortak hedef nükleer silah Kıyafet zulmüne anayasal kalkan: Bakan Tunç ‘ötekileştirme bitecek’ dedi! Gazeteci İlnur Çevik yıllar sonra açıkladı! Talabani'den Turgut Özal'a Irak teklifi Türkiye’yi bölgesel güç yapmak istiyor! Siyonistlerin Başkan Erdoğan korkusu
Gündem Kars’ta kar yolu kapattı: Mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Gündem

Kars’ta kar yolu kapattı: Mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kars’ta kar yolu kapattı: Mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Kars’ta etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 9 araçtaki 30 kişi, ekiplerin müdahalesiyle güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Yoğun tipi ve kar nedeniyle Çengilli köy yolunda biri minibüs olmak üzere toplamda 9 araç mahsur kaldı.

Kara batan ve yolda mahsur kalan araçlar için İl Özel İdaresinden yardım talep edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, araçlar mahsur kaldıkları ve araç içindekiler kurtarıldı.

Araçlarda bulunan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasta kadın için ekiplerin tipiye karşı zorlu yarışı
Hasta kadın için ekiplerin tipiye karşı zorlu yarışı

Yerel

Hasta kadın için ekiplerin tipiye karşı zorlu yarışı

Tipi etkili oluyor! İki şehir arası tırlara kapatıldı
Tipi etkili oluyor! İki şehir arası tırlara kapatıldı

Gündem

Tipi etkili oluyor! İki şehir arası tırlara kapatıldı

Tipi Hatay’ı vurdu, direkler devrildi!
Tipi Hatay’ı vurdu, direkler devrildi!

Yaşam

Tipi Hatay’ı vurdu, direkler devrildi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23