Kars’ta Jandarma’dan yolcu otobüslerine uygulama

Kars’ta jandarma ekiplerince yolcu otobüslerine yönelik uygulama yapıldı.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca 132 jandarmanın katılımıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlar kontrol edildi.

Yapılan uygulamada, 112’si şehirlerarası yolcu taşıyan araç, 919’u diğer araç olmak üzere toplam 931 araç denetlendi. Uygulamada 27 araca 5’i şehirlerarası yolcu taşıyan araç 22’si diğer araç toplam 26 bin 955 TL idari para cezası kesildi, 11 araç trafikten men edildi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.